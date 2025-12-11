Bivši trener Dinama napravio uspjeh za pamćenje, ispisao je povijest svog kluba

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Veliki uspjeh za hrvatskog stratega.

Armenski Noah svladao je varšavsku Legiju 2:1 u petom kolu Konferencijske lige i time osigurao mjesto u nokaut-fazi. Momčad hrvatskog trenera Sandra Perkovića rano je primila pogodak, no u drugom poluvremenu preokret je predvodio bivši igrač Zrinjskog, Nardin Mulahusejnović. Najprije je u 57. minuti asistirao Matheusu Aiasu, a potom u 84. minuti postigao pobjednički gol.

Ovim rezultatom Noah je stigao do osam bodova, što mu jamči prolazak skupine. Klub je trenutačno 16. na UEFA ljestvici ove faze natjecanja i prvi put u povijesti izborio je mjesto u nokaut-rundi.

Perković vodi Noah od prošlog ljeta, nakon odlaska iz Dinama. U 27 utakmica ostvario je 11 pobjeda, devet remija i sedam poraza, a njegova se momčad u domaćem prvenstvu nalazi na petom mjestu s 23 boda. Hrvatski trener ranije je bio član stožera Dinama, vodio Rigu u Latviji te sudjelovao u osvajanju nekoliko domaćih trofeja prije nego što je odlučio započeti samostalni trenerski put.