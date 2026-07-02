U Dinamu spremaju petogodišnji ugovor za Livakovića! Ali, nešto se pita i Fenerbahče…

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xBahhoxKarax via Guliver

Povratak Dominika Livakovića u Dinamo i dalje je jedna od najzanimljivijih priča oko maksimirskog kluba.

Kako piše Germanijak, u Maksimiru već pripremaju petogodišnji ugovor za hrvatskog reprezentativnog vratara. To bi značilo da bi se Livaković, ako se transfer doista realizira, mogao vratiti u Dinamo na dulje razdoblje, možda i do kraja karijere.

Livaković bi, prema tim navodima, u slučaju povratka bio jedan od najplaćenijih, ako ne i najplaćeniji igrač Dinamove svlačionice. Spominje se godišnja plaća između milijun i milijun i pol eura. No tu se nešto pita i Fenerbahče…

Turski velikan prati Livakovićeve nastupe na Svjetskom prvenstvu, a oni su zasad vrlo dobri. Upravo zato Fenerbahče se nada da bi hrvatskog vratara mogao prodati za iznos veći od onoga koji je Dinamo spreman platiti.

Nije tajna da bi i Livaković vrlo rado htio ostati na Maksimiru, ali možda će zadnju riječ ipak imati Turci…