U Barceloni bijesni zbog Raphinhe, obistinile su se crne prognoze

Barcelona je bijesna nakon što se Raphinha ozlijedio na utakmici Brazila protiv Francuske u četvrtak navečer.

Lijevo krilo katalonskog kluba pauzirat će najmanje pet tjedana zbog ozljede prepone desne noge. Propustit će sve tri sljedeće utakmice protiv Atletico Madrida – jednu u La Ligi i obje u četvrtfinalu Lige prvaka.

Raphinha također neće igrati prvenstvene utakmice protiv Espanyola, Celte, Getafea i Osasune. Na Camp Nouu se nadaju da će biti spreman za derbi protiv Real Madrida 10. svibnja.

Međutim, Katalonci su ljuti na brazilsko medicinsko osoblje zbog načina na koji je igrač tretiran. U Barci su nezadovoljni time što je “Raphinha uopće igrao utakmicu u Americi, unatoč tome što je osjećao tegobe“, piše Sport.

Bio je prisiljen napustiti teren na poluvremenu utakmice na stadionu Gillette u Foxboroughu.