Turci ponovo pišu o Petkoviću: Dogovor je propao zbog suludih zahtjeva Hrvata?

Podijeli :

xxAntexCizmicx via Guliver

Bruno Petković raskinuo je ugovor s Dinamom i još je u potrazi za novim klubom.

Turski prvoligaš Kocaelispor je početkom tjedna objavio da je postigao dogovor s hrvatskim napadačem, no nekoliko turskih insajdera sada javlja da je dogovor ipak propao.

Yağız Sabuncuoğlu, kojeg na X-u prati 1.2 milijuna ljudi, prije dva dana je objavio ekskluzivnu vijest kako je došlo do problema. Naime, on tvrdi da je klub snizio dogovoreni iznos na dan potpisivanja ugovora. Rekao je i kako se taj problem rješava, no sada su se pojavile nove, proturječne informacije u turskim medijima.

Prema njima Petković traži čak 2.4 milijuna eura godišnje plaće, što je gotovo dvostruko više nego što je imao u Dinamu i što je 8 % od ukupnog budžeta kluba, koji iznosi 30 milijuna eura. Petković je u Dinamu na vrhuncu karijere imao oko 1.5 milijuna eura pa se ovakve informacije čine neobičnima.