Turci: Mourinho je zaustavio transfer Jankovića, evo što je poručio upravi

AP Photo/Francisco Seco via Guliver

Transfer Nike Jankovića iz Rijeke u turski Fenerbahče već je bio praktički gotov, a onda je sve zaustavljeno.

Turski Sabah objašnjava da je razlog iznenadnog raspada zahtjev Josea Mourinha.

Prema informacijama iz Turske, Rijeka je prihvatila ponudu od 5,6 milijuna eura te 10 posto od buduće prodaje, a Janković je trebao potpisati četverogodišnji ugovor i potom otići na posudbu. U subotu navečer sportski direktor Fenerbahčea Devin Ozek nazvao je Riječane i poručio da se transfer privremeno zaustavlja.

Razlog preokreta leži u reakciji Mourinha, koji se bori za plasman u Ligu prvaka i naslov prvaka Turske te je jasno poručio upravi:

“Gledajte na budućnost kasnije. Prvo mi dovedite igrače koje tražim. Liga je počela, borimo se za Ligu prvaka i naslov – trebaju nam pojačanja koja odmah mogu pomoći.”

Osim trenera, burno su reagirali i navijači koji nisu bili zadovoljni veličinom Rijekina igrača.