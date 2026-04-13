Turci hvale Petkovića: ‘Lovac na velikane vratio se golom’

xSeskimphotox via Guliver

Nakon što je hrvatski napadač Bruno Petković odmah po povratku od ozljede zabio u remiju svog Kocaelispora s turskim velikanom Galatasarayem (1:1), ujedno i liderom prvenstva, stigle su pohvale od strane turskih medija.

“Lovac na velikane Petković vratio se nakon ozljede golom”, istaknuo je Ajansspor u tekstu u kojem naglašava kako je bivši dinamovac, od sedam prvenstvenih golova koje je postigao u dresu turskog prvoligaša, čak tri zabio protiv velikana, što su Fenerbahče, Trabzonspor i sada Galatasaray.

POGLEDAJTE GOL VIDEO / Petković prvim golom nakon tri mjeseca šokirao Galatasaray i zakomplicirao borbu za naslov u Turskoj

Fotomac piše i da je njegov ulazak bio jedan od ključnih poteza trenera Selcuka Inana.

Dojam nakon utakmice dao je i sam Petković.

“Bila je to dobra utakmica za nas. Igrali smo protiv vodeće momčadi lige, dobre ekipe. U nekim utakmicama moramo prepustiti posjed protivniku, što smo i učinili u prvom poluvremenu. Međutim, u drugom poluvremenu pronašli smo više prostora i zabili pogodak. Nisam mogao igrati dugo vremena zbog ozljede. Danas sam dobio nešto više minuta. Mogu reći da sam bio prilično motiviran. Uvijek ću pomoći svojoj momčadi. Danas, kao i ostatak ekipe, mislim da sam odigrao dobro.”

