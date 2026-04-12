VIDEO / Petković prvim golom nakon tri mjeseca šokirao Galatasaray i zakomplicirao borbu za naslov u Turskoj

U 29. kolu turske Superlige Galatasaray je na Rams parku ugostio Kocaelispor hrvatskog dvojca Bruna Petkovića i Hrvoja Smolčića. Vodeća momčad turske lige očekivala je laka tri boda te se nakon gola Leroya Sanea u 30. minuti činilo da će istanbulski klub upisati novi trobod. Međutim, u 72. minuti na scenu je stupio Bruno Petković kojemu je ovo bila prva utakmica nakon 20. veljače. Bivši napadač Dinama pet utakmica je propustio zbog ozljede, a prošlo kolo ostao je na klupu. U ovom susretu ušao je u igru u 64. minuti te mu je trebalo samo osam minuta da postigne gol vrijedan izjednačenja. Ovim remijem komplicira se situacija u turskoj Superligi jer Galatasaray pet kola prije kraja ima dva boda prednosti u odnosu na drugoplasirani Fenerbahče. Što se tiče Kocaelispora, oni se nalaze na osmom mjestu s 35 bodova.

