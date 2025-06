Tudor nakon ‘petarde’ protiv Cityja: Oni kad god požele, potroše 100, 200 milijuna…

Unatoč porazu, Juventus je prošao grupnu fazu zahvaljujući ranijim pobjedama protiv Casablance i Al-Aina. U osmini finala čeka ih dvoboj protiv Reala.

Tudor je komentirao poraz od Cityja:

“Loš osjećaj, izgubili smo. Primiti pet golova nikad nije lijepo, ali treba reći neke stvari o njihovoj kvaliteti, o ovakvoj utakmici i kako je bila pripremljena. Bili smo već osigurali prolazak i htjeli smo odmoriti neke igrače, neki drugi nisu bili spremni, a oni igraju stvarno odlično.

Bili su jako dobri, čestitam im. Mi smo patili, nismo uspjeli ukrasti loptu kad smo pokušali jer su oni bili izvrsni, imaju kvalitetu, a ni s loptom nismo bili dobri. Oni su pritiskali na način da nismo mogli izaći iz toga.

Da bismo igrali bolje, moramo biti kompletni, potpuno svježi i dobro pripremljeni – tada bi to mogla biti drugačija utakmica. U ovom trenutku, s obzirom na sve uvjete, ovako je ispalo.”

Istaknuo je velike razlike između Juventusa i Cityja:

“Oni kad god požele, potroše 100, 200 milijuna… Tako je, oni imaju puno jače igrače od nas, to je istina i to treba reći. Ne tražimo isprike – nogomet je lijep jer u jednoj utakmici možeš pobijediti, ali za to moraš imati puno uvjeta koji se poklope, a danas ih nije bilo.

Je li ova utakmica umanjila naš rad? Ne, ma kakvo umanjivanje! Govorimo o najboljoj momčadi na svijetu, s najboljim trenerom na svijetu. Zajedno s Realom, oni su najbolji u posljednjih 10 godina, ali kad se priča o kvaliteti nogometa – nema boljih od njih.

Kod rezultata 3:1 mogli smo možda zabiti gol, da, ali ova utakmica nam ništa ne oduzima. Nemam što zamjeriti svojim igračima. Teško je primiti ovakav udarac, ali ovu utakmicu treba zaboraviti, odmoriti se i ići dalje.”