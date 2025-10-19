Tudor: Jesam li zabrinut? Uvijek, trener mora biti zabrinut

Podijeli :

IPP Massimo Rana via Guliver Image

Nogometaši Juventusa poraženi su na gostovanju kod Coma 2:0 u sedmom kolu Serie A.

Prvi je to poraz sezone na klupi Stare dame za trenera Igora Tudora, koji je nakon utakmice govorio za DAZN.

“Bila je to teška utakmica, protiv dobro organizirane momčadi. Primili smo gol koji se ne smije primiti, iz prekida, a onda je prvo poluvrijeme bilo izjednačeno”, započeo je Tudor pa nastavio:

Osvrnuo se i na drugo poluvrijeme, koje je bilo isprekidano brojnim prekršajima. “U drugom poluvremenu utakmica je bila prekinuta mnogim prekidima, a završila je nakon gola za 2:0. Mi smo htjeli ići naprijed, htjeli smo pritiskati, bili smo i dobri u nekim trenucima, protiv momčadi koja igra dobar nogomet. Nismo bili dobri u našem kaznenom prostoru. Sve u svemu, teška utakmica protiv dobro organizirane momčadi”.

POVEZANO Prvi ovosezonski poraz za Tudorov Juventus, Baturina s klupe gledao slavlje Coma Navijači tjeraju Tudora nakon prvog poraza, mrežama se širi #TudorOUT

Novinari su htjeli čuti i o formaciji koju je koristio, ali i o njegovoj budućnosti na klupi Juventusa.

“Sustav igre? Nismo ništa eksperimentirali, obrana s četvoricom bila je ispravna odluka. Dolazili smo blizu protivničkog kaznenog prostora, ali nam je stalno nedostajao posljednji pas. Na kraju je imalo smisla pokušati s dvojicom napadača, uz Yildiza i Conceiçãa, ali drugi pogodak je zatvorio utakmicu”, rekao je pa dodao:

“Jesam li zabrinut? Uvijek, bilo da se pobjeđuje ili gubi, trener mora biti zabrinut, u smislu da bude oprezan. U zadnjih 15 minuta bilo je ispravno pokušati s dvojicom napadača, ali protiv Coma se mora trčati. Nije lako pokriti teren s dvojicom u sredini, s Chicom i Kenanom. Pokušali smo i s Joaom Mariom i Kostićem po bokovima, ali nije išlo. Sve me uvijek brine, to je život trenera – pobjeđuje, gubi, remizira, ali mora biti zabrinut. Što se može napraviti bolje? O tome ćemo razgovarati u svlačionici.”