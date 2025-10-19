Prvi ovosezonski poraz za Tudorov Juventus, Baturina s klupe gledao slavlje Coma

Podijeli :

Cristiano Mazzi via Guliver

Como je u sedmom kolu Serie A pobijedio Juventus 2:0.

Bio je to prvi poraz momčadi Igora Tudora ove sezone, a ovom pobjedom Como se bodovno izjednačio s Juventusom na petom mjestu.

Como je zasluženo slavio, a u redovima domaćina svih 90 minuta odradio je hrvatski branič Ivan Smolčić. Martin Baturina nije ulazio u igru.

Četiri minute igre bile su dovoljne Comu da dođu do vodstva golom Marca-Andreasa Kempfa koji je sjajno reagirao na asistenciju Nice Paza. Drugi pogodak za pobjedu zabio je upravo Paz u 79. minuti.

U sljedećem kolu Como gostuje kod Parme, a Juventus kod Lazija.