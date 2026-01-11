‘Tudor je mogao Juventusu uzeti osam milijuna eura, no evo što je napravio’

Podijeli :

Igor Tudor (47) dobio je otkaz u Juventusu krajem listopada, nakon samo sedam mjeseci na klupi.

Iako je imao ugovor do ljeta 2027., došlo je do sporazumnog raskida, pa je klub izbjegao veliku isplatu. Calciomercato je to popratio naslovom “Koliko je Juventus uštedio raskidom ugovora s Tudorom?”, uz objašnjenje: “Hrvatski trener imao je ugovor do 2027. s plaćom od tri milijuna eura neto po sezoni uz milijun eura bonusa.

Tudor je otpušten prije dva i pol mjeseca, ali je do jučer bio pod ugovorom s Juventusom. Da je ostao pod ugovorom s Juventusom do kraja, to bi mu donijelo još oko 8 milijuna eura. Sporazumnim raskidom Tudor se odrekao godišnje plaće, čime je Juventusu uštedio oko 3 milijuna eura.”

Calciomercato dodaje:

“Thiago Motta, drugi bivši Juventusov trener i Tudorov prethodnik, još uvijek je pod ugovorom s klubom. I njemu ugovor vrijedi do kraja lipnja 2027.”