Modrić po prvi put u Serie A danas kreće s klupe

Luka Modrić (40) danas će po prvi put otkako je stigao u Milan biti rezerva na prvenstvenoj utakmici.
“Allegri je prinuđen ostaviti Modrića na klupi zbog zgusnutog rasporeda. Ako bi ga danas stavio u igru od početka, to bi značilo da Modrić u devet dana igra čak tri utakmice”, piše Gazzetta, uz napomenu da je dvije prethodne igrao po svih 90 minuta:
“Jako je malo vremena za oporavak i zato su rotacije igrača nužne, posebno onih koje se najviše koristi. Među njima se ističe Modrić, koji je ne samo starter u svih 18 dosadašnjih utakmica, nego je u njima odigrao čak 1571 minutu. Toliko ih je sakupio jer je na spomenutih 18 utakmica samo tri puta zamijenjen i to najranije u 70. minuti.”
