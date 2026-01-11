Modrić po prvi put u Serie A danas kreće s klupe

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Luka Modrić (40) danas će po prvi put otkako je stigao u Milan biti rezerva na prvenstvenoj utakmici.

U 20. kolu Serie A, Milan od 15 sati igra protiv Fiorentine, a Modrić, koji je dosad bio starter na svih 18 odigranih susreta (utakmica protiv Coma je odgođena), prvi put će sjediti na klupi. ‘Modrić je najvažniji Hrvat u povijesti nogometa’ Prema pisanju Gazzette dello Sport, odluku je potvrdio trener Max Allegri, a talijanski medij objašnjava i razloge za ovo neočekivano rješenje u Milanovoj prvoj postavi ove sezone.

“Allegri je prinuđen ostaviti Modrića na klupi zbog zgusnutog rasporeda. Ako bi ga danas stavio u igru od početka, to bi značilo da Modrić u devet dana igra čak tri utakmice”, piše Gazzetta, uz napomenu da je dvije prethodne igrao po svih 90 minuta:

“Jako je malo vremena za oporavak i zato su rotacije igrača nužne, posebno onih koje se najviše koristi. Među njima se ističe Modrić, koji je ne samo starter u svih 18 dosadašnjih utakmica, nego je u njima odigrao čak 1571 minutu. Toliko ih je sakupio jer je na spomenutih 18 utakmica samo tri puta zamijenjen i to najranije u 70. minuti.”