Trener Zvezde: Strašno i tragično, ovo je na razini seoske lige

Podijeli :

David Damnjanovic/DeFodi Images via Guliver

Nakon što je u Beogradu slavio sa 2:1, Pafos je u uzvratu u Limassolu odigrao 1:1 protiv Crvene zvezde izborivši ukupnim rezultatom 3:2 Ligu prvaka.

Gosti su poveli u 60. minuti. Mirko Ivanić je pucao s ruba kaznenog protora, no lopta je pogodila Lucckasena i promijenila smjer, tako da Neofytos Michail nije mogao ništa.

U 89. minuti Pafos je izjednačio sjajnim golom Brazilca Jaje. Pepe je ubacio iz slobodnog udarca, Jaja utrčao u prostor i odmah pucao prebacivši gostujućeg vratara. U završnici susreta došlo je do “gužve” u tunelu zbog čega je uslijedio kratak prekid nakon čega je engleski sudac Michael Oliver produžio utakmicu za ukupno osam minuta, no više nije bilo golova.

POVEZANO Kako je došlo do kaosa na utakmici Pafosa i Zvezde?

Utakmicu je odmah prokomentirao trener Crvene zvezde Vladan Milojević.

“Kao što ste rekli, šokantno. Moramo se osvrnuti na obje utakmice kad primamo gol na početku jedne i na kraju druge utakmice. Pričali smo individualno i kolektivno što rade iz te akcije i oni nam daju gol. Pogodio je dečko, ali to je nestvarno na ovoj razini”, započeo je pa se osvrnuo na probleme:

“Cijela utakmica je ovdje bila neka tuča, problemi na tribini, imamo pretučena dva igrača ovdje. Ne žele dobaciti loptu, strašno je, tragično, ovo je na razini seoske lige. Ne tražim alibi. Idemo u Europa ligu, borit ćemo se. Čestitam igračima na borbi, dosta su igrali s ozljedama kao što je Rade Krunić koji je imao tri injekcije. Bilo je pitanje hoće li nastupiti, takav je nogomet, nekad je surov, nekad radi za vas. Sad nije, idemo dalje. Volio bih da mogu reći da je Pafos prošao kao bolja ekipa, ali ako će u Europi igrati s ovakvim ponašanjem, onda to Europi i treba.”

Zvezda će sada u Europa ligu.

“Dobro, nogomet je igra grešaka, ne možemo reći da nije. Pad koncentracije, neke situacije smo mogli bolje, negdje smo pravili početničke greške. Da analiziram sad, nije ni trenutak, jer bi se sve svelo na to da tražimo neki alibi, ali sam uvjeren da bismo, kad bismo imali sve igrače u maksimalnoj formi u obje utakmice, ne bi došlo u pitanje prolaska.

To je druga strana nogometa, ne mogu reći da mi nije žao, žao mi je. Ali, imamo Europa ligu, jedini smo predstavnici Srbije, pa pokušajmo se boriti za nas, za Srbiju, naš grad i naše navijače”, zaključio je trener Crvene zvezde.