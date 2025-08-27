Kako je došlo do kaosa na utakmici Pafosa i Zvezde?

Podijeli :

Pred kraj utakmice Pafosa i Zvezde u kvalifikacijama za Ligu prvaka na tribinama iza klupe Crvene zvezde nastao je veliki kaos, a sve je počelo napadom na Stefana Lekovića.

Udario ga je netko (priča se da je bio redar) na tribini, gdje je bio smješten u prvi red zajedno s još nekoliko članova trenerskog stožera koji nisu mogli biti na klupi.

U potpunom kaosu i epicentru događanja bio je jedan od trenera vratara Crvene zvezde Nemanja Supić, kao i još nekoliko članova stručnog stožera, u pokušaju zaštite mladog stopera.

Ozbiljne iskre su se rasplamsale, a ciparski prvak pao je na polju organizacije utakmice.

Pokazalo se da je bila loša organizacijska odluka smjestiti ih u dio tribine, pa je u trenucima velike napetosti došlo do sukoba.

Igrači i treneri Crvene zvezde potrčali su u zaštitu Lekovića, nakon nekoliko minuta situacija se nekako smirila.