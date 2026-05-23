Nogometašice Barcelone još jednom osvojile Ligu prvakinja

HMBxMedia HendrikxHamelau via Guliver

Nogometašice Barcelone po četvrti su put u svojoj povijesti osvojile Ligu prvakinja, u finalnom su susretu u Oslu s 4-0 pobijedile francuski Lyon.

Junakinja finala bila je poljska nogometašica Ewa Pajor koja je postigla uvodna dva pogotka, u 55. i 70. minuti. Sve je zaključila Paralluelo s dva pogotka u završnici, u 90. i 93. minuti, za konačnih 4-0.

Nogometašice Barcelone tako su osvojile četvrti trofej u posljednjih šest sezona, najbolje su bile još 2021., 2023. i 2024. godine. Bila je ovo repriza finala od prije dvije godine, a tada je Barcelona slavila protiv Lyona s 2-0. Prošle sezone pehar su podigle igračice Arsenala koje su pobijedile Barcelonu s 1-0.

Lyon ostaje i dalje rekorder po naslovima, francuska ekipa je čak osam puta slavila u Ligi prvakinja. Četiri naslova kao i Barcelona ima njemački Eintracht.