Fabregas nakon plasmana u Ligu prvaka otkrio kako je motivirao igrače i poručio: ‘Nismo imali ništa, a sad…’

Fabrizio Patrucco Image nella via Guliver

Posljednje kolo 38. kola donijelo je nevjerojatan rasplet borbe za Ligu prvaka u kojoj su bez elitnog natjecanja ostali velikani Milan i Juventus, a plasirali se Como i Roma, dok Serie A napušta Cremonese, uz Veronu i Pisu.

Como je osigurao povijesni plasman u elitno europsko natjecanje pobjedom 4:1 kod Cremonesea. Trener Coma Cesc Fabregas otkrio je da je imao osjećaj da će uspjeti ući u najelitnije europsko natjecanje.

“Čitav život imam osjećaj za određene stvari, čak i kada radim izmjene tijekom utakmica. Dan prije utakmice s Parmom imao sam osjećaj da ćemo s dvije pobjede izboriti Ligu prvaka”, rekao je Fabregas za DAZN Italia.

Španjolski trener otkrio je i kako je motivirao momčad u ključnom dijelu sezone.

“Pokazao sam igračima video biciklista koji je bio šesti, ali je u završnom sprintu dao sve od sebe i pobijedio utrku. Upravo smo to napravili ove sezone.”

A do prije nekoliko godina sve je u klubu bilo drugačije…

“Kada sam stigao ovdje, praktički nije postojalo ništa. Dobili smo ključeve nogometnog dijela kluba i morali sve graditi od nule”, rekao je Fabregas pa dodao:

“Razgovarao sam danas s dvojicom fizioterapeuta koji su bili s nama prije četiri godine. Tada nismo imali ni trening-centar pa smo masaže radili na stolovima u stražnjoj prostoriji jednog bara. A sada smo u Ligi prvaka.”

Ne skriva zadovoljstvo u Comu.

“Vrlo sam sretan ovdje. Naravno da je tajming važan, ali sretan sam s onim što gradimo.”

Ima još vremena.

“Uvijek želimo više, ali život je dug. Nedavno sam napunio 39 godina. Kao što je rekao Jose Mourinho – do 80. godine ima još puno vremena. Ne smijete žuriti, morate učiti i biti strpljivi. U svakom slučaju, Como je već napravio veliki korak jer smo u Ligi prvaka.”