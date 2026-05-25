Kohorta nagradu za igrača sezone dodijelila ekonomu kluba i time poručila što misli o sezoni

Sezonu je Osijek okončao na predzadnjem mjestu na tablici.

Osijek je u zadnjem kolu HNL-a slavio 2:0 protiv Slaven Belupa i tako stigao do tek osme pobjede u sezoni i pretposljednjeg mjesta na tablici s 35 bodova. Slaven je završio osmi sa šest bodova više.

Uoči početka utakmice, Kohorta je dodijelila nagradu za najboljeg igrača sezone, koja obično ode u ruke najsrčanijeg igrača koji je najviše zadobio ljubav navijača. Nagrada se dodjeljuje od 2003. No, sada je nije osvojio igrač. Naime, nagradu su dodijelili ekonomu kluba, Zoranu Stranjaku koji nosi nadimak Đole.

“Zoran Stranjak, kojega svi od milja u Klubu zovemo Đole, dobio je zasluženi pljesak na Opus Areni. Vjerni navijači Osijeka, koji su se okupili na tribinama na posljednjoj utakmici sezone, na taj su način odali priznanje uvijek samozatajnom klupskom uposleniku za kojega možemo reći da je uistinu dobri duh Bijelo-plavih.

Navijačka skupina Kohorta uručila mu je svoju tradicionalnu nagradu koja se, inače, dodjeljuje najsrčanijim pojedincima u NK Osijeku, a Đoletovo je srce ogromno i baš snažno kuca za naš Klub.

Pomoćnik je ekonoma prve momčadi i ne samo da savjesno obavlja sve svoje radne zadatke, nego i niže kilometre na svakom treningu jer sve obavlja u trku i s toliko energije. Apsolutno i s puno respekta i ljubavi prema svima oko sebe, naprosto ne znajući drugačije”, poručio je Osijek.