Trener Žalgirisa ne odustaje: ‘Vidi se razlika u kvaliteti, ali pokušat ćemo iznenaditi na Poljudu’

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Robert Matić/Hajduk.hr

Hajduk je napravio velik korak prema plasmanu u play-off Konferencijske lige nakon uvjerljive 5:2 pobjede protiv Žalgirisa u Vilniusu. Nakon susreta litvanski trener Andrius Skerla nije skrivao razočaranje, ali je otvoreno priznao da je splitska momčad bila kvalitetniji suparnik.

Na početku je zahvalio navijačima koji su podržali njegovu momčad unatoč teškom porazu.

“Prije svega moram zahvaliti svim našim navijačima koji su došli na stadion. Bila je ovo teška utakmica, ali iako smo izgubili, osjetili smo njihovu podršku. Hajduk je vrlo jaka momčad i vidjela se razlika u kvaliteti. Postigli su nekoliko fantastičnih pogodaka, a iako rezultat nije na našoj strani, iz ove utakmice možemo izvući određene pozitivne stvari. Kaznili su svaku našu pogrešku u obrani”, rekao je Skerla.

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Unatoč visokom zaostatku, trener Žalgirisa vjeruje da njegova momčad u uzvratu može ostaviti bolji dojam.

“Možemo odigrati kvalitetnije nego večeras, ali za to će nam trebati i malo sreće, iako se na nju ne možemo oslanjati. Igrali smo protiv momčadi koja je od prve minute bila maksimalno koncentrirana i nije nas podcijenila”, poručio je.

Posebne pohvale uputio je veznjaku Hajduka Rokasu Pukštasu, koji je protiv kluba iz zemlje svojih korijena odigrao još jednu zapaženu utakmicu.

“Pukštas je odličan igrač. Sjajno razumije igru, zna pronaći prostor i gotovo uvijek donosi pravu odluku s loptom. No nije jedini – Hajduk ima mnogo kvalitetnih nogometaša koji su nam pokazali kako se igra nogomet na visokoj razini. Bez obzira na sve, pokušat ćemo ih iznenaditi u Splitu”, zaključio je Skerla.

Uzvratni susret igra se sljedećeg tjedna na Poljudu, gdje će Hajduk braniti velikih 5:2 i pokušati potvrditi plasman u završnu rundu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.