Trener Slaven Belupa rezigniran: ‘Razočaran sam situacijom, sjest ću s upravom da vidimo što dalje’

Sport Klub

Mario Gregurina sudara se s realnošću. U samo nekoliko dana ostao je bez trojice bitnih igrača i praktički bez pravog otpora pao na Poljudu protiv Hajduka.

Hajduk nije odigrao ništa spektakularno, a prilično je lako riješio Slaven Belupo 2:0 i upisao prvu pobjedu u 2026. godini.

I to možda više govori o izvedbi gostiju koji su u zadnjih nekoliko dana ostali bez Jagušića, Šute i Agbekpornua. Kada bilo kojoj momčadi oduzmete trojicu startera, od kojih je jedan ponajbolji igrač lige, kvaliteta jednostavno više ne može biti ista.

“Čestitke Hajduku na pobjedi. Prvo poluvrijeme bilo je 50-50, ali ovdje morate izdržati prvih 20 minuta. Nije se dogodilo ono što smo željeli. Razočaran sam cjelokupnom situacijom”, konstatirao je Mario Gregurina na konferenciji za medije.

Trener Slavena najavio je razgovore s čelnicima kluba da vide što i kako dalje jer jasno je da Farmaceutima trebaju pojačanja.

“Vidite svi kakva je situacija. Sjest ćemo s upravom da vidimo u kojem smjeru idemo dalje. Nije lako. Ali ne predajemo se. Bili smo i u gorim situacijama. Bit će ekstremno teško, ali ćemo ustrajati. Ostali smo bez kraljice, topa i skakača. Moramo obaviti pravi i konstruktivni sastanak da vidimo što i kako dalje”, odgovorio je Gregurina.