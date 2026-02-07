UŽIVO

Hajduk – Slaven Belupo 2:0 Pukštas i Brajković nokautirali oslabljene Podravce

Nogomet 7. velj 202615:20 > 18:04 0 komentara
Robert Matić / Hajduk.hr

Nogometaši Hajduka danas na Poljudu dočekuju Slaven Belupo u susretu 21. kola domaćeg prvenstva. Splićani će pritom biti oslabljeni jer im nedostaje najbolji strijelac Michele Šego, ujedno i drugi najbolji strijelac lige s deset pogodaka. U početi sastav vraća se Marko Livaja. Hajduk za Dinamom zaostaje sedam bodova, a Slaven Belupo za Hajdukom deset. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.

18:02

Dobra prilika za Hajduk.

41'

Krovinovićev udarac s lijeve strane završio je u korneru nakon obrane Hadžikića.

18:00

Čubelić iznad gola

 
38'

Ćubelić je imao slobodan udarac s 20-ak metara, pucao je preko gola Hajduka.

17:49

Nestoroski ugrozio Silića

31'

Još jednom je probao Nestorovski, ovaj put glavom, ali nije to ozbiljnije ugrozilo Silića.

17:33

Nova prigoda za Hajduk

15

Hajduk je bio nadomak povećanja vodstva. Livaja je sjajno spustio loptu za Guillamóna, čiji je udarac s ruba kaznenog prostora prohujao tek nekoliko centimetara pokraj vratnice.

17:28

Pukštas za vodstvo

 7'

Brajković je pucao glavom nakon ubačaj Hrgovića. Hadžikić je to odbio, ali na loptu je potom prvi stigao Pukštas i zabio za rano vodstvo domaćih.

17:22

Jakiru žuti

5'

Već u petoj minuti pokazan je prvi žuti karton na utakmici. Jakir je oštro startao na Brajkovća.

17:19

Počela je utakmica na Poljudu

Krenula je lopta s centra u Splitu.

15:25

Stigli su sastavi: Livaja kreće od prve minute

Marko Livaja prvi put nakon rujna starta za Hajduk.

Sastav Hajduka: Silić - Sigur, Šarlija, Raci, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja 

 

13:30

Livajin agent: Što vas to čudi

Povodom medijskih napisa, Index je upitao Livajinog menadžera Vincenzoa Cavalierea za komentar na glasine o odlasku u Panathinaikos:

12:58

Tko sudi?

Od 17.15 na Poljudu igraju Hajduk i Varaždin, a susret vodi Patrik Kolarić, uz Ivana Bebeka i Darija Kulušića u VAR-u.

