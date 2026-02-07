UŽIVO Hajduk – Slaven Belupo 2:0 Pukštas i Brajković nokautirali oslabljene Podravce

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Nogometaši Hajduka danas na Poljudu dočekuju Slaven Belupo u susretu 21. kola domaćeg prvenstva. Splićani će pritom biti oslabljeni jer im nedostaje najbolji strijelac Michele Šego, ujedno i drugi najbolji strijelac lige s deset pogodaka. U početi sastav vraća se Marko Livaja. Hajduk za Dinamom zaostaje sedam bodova, a Slaven Belupo za Hajdukom deset. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.