UŽIVO Hajduk – Slaven Belupo 2:0 Pukštas i Brajković nokautirali oslabljene Podravce

Nogometaši Hajduka danas na Poljudu dočekuju Slaven Belupo u susretu 21. kola domaćeg prvenstva. Splićani će pritom biti oslabljeni jer im nedostaje najbolji strijelac Michele Šego, ujedno i drugi najbolji strijelac lige s deset pogodaka. U početi sastav vraća se Marko Livaja. Hajduk za Dinamom zaostaje sedam bodova, a Slaven Belupo za Hajdukom deset. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.
Dobra prilika za Hajduk.
Krovinovićev udarac s lijeve strane završio je u korneru nakon obrane Hadžikića.
Čubelić iznad gola
Ćubelić je imao slobodan udarac s 20-ak metara, pucao je preko gola Hajduka.
Nestoroski ugrozio Silića
Još jednom je probao Nestorovski, ovaj put glavom, ali nije to ozbiljnije ugrozilo Silića.
Nova prigoda za Hajduk
15
Hajduk je bio nadomak povećanja vodstva. Livaja je sjajno spustio loptu za Guillamóna, čiji je udarac s ruba kaznenog prostora prohujao tek nekoliko centimetara pokraj vratnice.
Pukštas za vodstvo
7'
Brajković je pucao glavom nakon ubačaj Hrgovića. Hadžikić je to odbio, ali na loptu je potom prvi stigao Pukštas i zabio za rano vodstvo domaćih.
Jakiru žuti
Već u petoj minuti pokazan je prvi žuti karton na utakmici. Jakir je oštro startao na Brajkovća.
Počela je utakmica na Poljudu
Krenula je lopta s centra u Splitu.
Stigli su sastavi: Livaja kreće od prve minute
Marko Livaja prvi put nakon rujna starta za Hajduk.
Sastav Hajduka: Silić - Sigur, Šarlija, Raci, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja
Livajin agent: Što vas to čudi
Povodom medijskih napisa, Index je upitao Livajinog menadžera Vincenzoa Cavalierea za komentar na glasine o odlasku u Panathinaikos:
Tko sudi?
Od 17.15 na Poljudu igraju Hajduk i Varaždin, a susret vodi Patrik Kolarić, uz Ivana Bebeka i Darija Kulušića u VAR-u.
