Trener Shamrocka istrčao maraton pa došao voditi utakmicu

Trener Shamrock Roversa u subotu je imao vrlo zanimljiv i vrlo zahtjevan zadatak.

Stephen Bradley je u subotu ujutro istrčao Dublinski maraton, svih 42 kilometra.

Zatim je ušao u helikopter koji ga je odvezao do stadiona kako bi mogao suditi utakmicu. Malo je zakasnio na početak utakmice, ali nitko mu to nije zamjerio.

Bradley nije bio sam. S njim je maraton trčao i njegov pomoćni trener Glenn Cronin. Bradley i Cronin su tijekom maratona prikupili 40.000 funti za Oscar’s Kid Ireland, zakladu koja brine o djeci oboljeloj od raka, s kojim se i njegov sin godinama borio.

Treba dodati i da je Bradley bio vrlo uspješan u maratonu – utrku je završio za tri sata, 57 minuta i 37 sekundi.

Bradley i Cronin su potom helikopterom putovali 45 minuta kako bi stigli na utakmicu. Njihov povratak iz Dublina započeo je kada je momčad izašla na zagrijavanje prije utakmice i propustila prvih deset minuta utakmice.

Roversi su bod udaljeni od osvajanja naslova, ali ne mogu dovršiti posao – izgubili su pet od posljednjih šest utakmica, uključujući i ovu, od susjeda Derry Cityja.