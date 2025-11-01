Trener Rijeke opleo po suđenju: ‘Mišić je zaslužio izravan crveni karton’

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Rijeka nije uspjela pobijediti Dinamo u Zagrebu, ali njezin trener Victor Sanchez zadovoljan je izvedbom aktualnog prvaka.

Dinamo je u derbiju 12. kola SHNL na Maksimiru pobijedio Rijeku 2:1 i bodovno se poravnao na vrhu poretka s Hajdukom koji u nedjelju igra protiv Slaven Belupa.

“Dobra utakmica naše momčadi. Igrali smo dobro i ponosan sam. Teško prvo poluvrijeme za nas. Dinamo je dosta pritiskao i radili su to jako dobro. Nismo bili dobri u završnoj trećini, ali to smo onda promijenili na poluvremenu”, komentirao je Victor Sanchez za MaxSport.

“Znam da je ovdje teško igrati. Igrao sam za Real Madrid, znam koliko je teško igrati protiv takvih momčadi, koliko je teško doći u dom takve jedne momčadi i napraviti nešto.”

Velika je tema potencijalno isključenje Dinamova kapetana Josipa Mišića.

“Ne bunim se na suca i na njegove odluke, ali činjenica je da kapetan Dinama nije trebao završiti utakmicu. Ono što mene veseli je puno dobrih akcija smo napravili. Morali smo završiti neke akcije bolje. Igrači imaju svoje neke zamjerke na suca. To je baš onako, tipično za nogomet. Ali, mene to ne zanima. Ponavljam, zanima me Rijeka, a Rijeka je odigrala dobru utakmicu.”

Sanchez je dodao:

“Za mene je jasan crveni, ali čak i da nije, taj igrač je u prvom poluvremenu imao čisti žuti karton na Fruku. Onda je i u toj akciji u drugom dijelu mogao dobiti karton za faul na Fruku, a za ono što je poslije napravio Lasickasu, ako nije dobio izravan crveni karton, morao je dobiti drugi žuti jer ga je već zaslužio za faul. Ovo boli jer su igrači zaslužili više, ali pokušat ćemo nastaviti napredovati.”

Rijeka ovim porazom ostaje na 14 bodova i sedmom mjestu.