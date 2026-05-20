SK doznaje: Novak Đoković ima novog trenera

AllShotLive via Guliver

Već neko vrijeme Novak Đoković govori da bi novi glavni trener mogao biti jedino netko tko ga već dobro poznaje. I upravo je takav stigao – Viktor Troicki novi je član Đokovićeva tima, doznaje Sport Klub.

Troicki je već viđen uz Đokovića na treningu na Roland Garrosu u utorak, kada je Nole trenirao s Alexanderom Zverevom, piše Sport Klub.

Kao izbornik Davis Cup reprezentacije Srbije, Troicki je bio Đokovićev trener na Olimpijskim igrama 2024. godine, kada je Đoković stigao do povijesnog zlata.

Detalji dogovora još nisu poznati. Đoković je prethodnih godina imao kratke suradnje s prijateljima-trenerima (Nenad Zimonjić, Dušan Vemić), pa ćemo vidjeti hoće li ovoga puta biti drukčije. Vjerojatno hoće, s obzirom na to da je Troicki dosad trenirao Miomira Kecmanovića.

Više će se svakako znati nakon Novakove uvodne konferencije za medije u Parizu, koja će se održati tijekom vikenda.

Funkciju glavnog trenera gotovo punih godinu dana obavljao je Boris Bošnjaković. On je također u Parizu, a njegova su specijalnost analitika i skauting protivnika.

Kao vrlo dobri prijatelji još od djetinjstva dijeli ih samo godina dana razlike – Đoković i Troicki zajedno su premošćivali brojne profesionalne prepreke. Na ATP Cupu 2020. godine upravo je par Novak-Viktor donio Srbiji pobjedu u finalnom dvoboju protiv Španjolske.

Troicki je, kao što je spomenuto, dosad bio trener Miomira Kecmanovića, koji je prošlog tjedna osvojio Challenger u Valenciji i vratio se u Top 50. Kecmanovićev glavni trener sada će postati Ognjen Jovanović, koji je povremeno već bio u Miomirovu timu. Vidjet ćemo hoće li Kecmanović potražiti još neko rješenje.

S Kecmanovićem je Viktor radio od početka 2025. godine, a prethodno je gotovo pune dvije sezone bio trener Hamada Međedovića.

Izbornik je Davis Cup reprezentacije Srbije od 2021. godine.

Kao igrač, Troicki je bio 12. tenisač svijeta i osvojio je tri ATP naslova, dok mu je na Grand Slam turnirima izmaknulo četvrtfinale. Pet je puta igrao osminu finala, a protiv Murrayja 2011. u Parizu i Pospisila 2015. u Wimbledonu ispustio je vodstvo od 2-0 u setovima.