Kapetan Intera: Kad prestanem s nogometom više nećete čuti za mene, nestat ću

Podijeli :

Carabellix via Guliver

Kapetan Intera Lautaro Martinez dao je veliki intervju za talijansku Gazzettu.

Otvoreno je progovorio o teškom djetinjstvu u Argentini, mentalnim borbama koje je vodio i planovima za budućnost.

“Svakako bih ovdje želio završiti karijeru. S obitelji sam sretan, imamo i restoran, djeca idu u školu i imaju svoje prijatelje. Danas mi je teško zamisliti se negdje drugdje. U nogometu se nikad ne zna, ali ako me ne potjeraju, ostat ću ovdje”, poručio je kapetan Nerazzurra.

Najdirljiviju poruku za duplu krunu dobio je od bake Olge, kojoj je i posvetio uspjehe.

POVEZANO Insajder: Za Sučića bi mogle stići ponude kojima Inter ne može reći ‘ne’

“Nije dobro i to me dirnulo. Kad sam bio mali, čistila je školu u koju sam išao, a ja sam joj pomagao da brže završi. Žao mi je što smo sada daleko”, rekao je Lautaro.

Prisjetio se i djetinjstva.

“Otac se prekvalificirao u medicinskog tehničara, a majka je radila kao kućna pomoćnica. Bili smo tri brata i novca nikad nije bilo dovoljno. Sjećam se osjećaja gladi dok sam čekao večeru. Nismo mogli plaćati najamninu pa smo gotovo tri godine živjeli kod prijatelja. Kad se sjetim, smiješim se. Bio sam sretan. Volio bih ponovno osjetiti te osjećaje koji su me oblikovali kao čovjeka.”

Otvoreno je govorio o problemima s mentalnim zdravljem.

“Imao sam mnogo osobnih problema, pogotovo izvan terena, prije nego što mi se rodila kći. Terapija mi je pomogla da se nosim s trenucima kada nisam zabijao golove. Ponekad sam sumnjao u sebe, jesam li još uvijek sposoban igrati nogomet, zaslužujem li biti ‘desetka’ Intera. Zamislite dokle ljudski um može ići. Shvatio sam da mi je potrebna podrška jer sam ulazio u tunel. I danas me prati klupski psiholog.”

Na kraju je iznenadio planovima za život nakon karijere.

“Neću ostati u nogometu, to je okruženje koje mi se ne sviđa. Više nećete čuti za mene – nestat ću.”