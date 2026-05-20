Jakirović pred utakmicu karijere: ‘Jako volim kad me podcjenjuju i otpisuju’

Sergej Jakirović gostovao je u Denis Podcastu uoči najvažnije trenerske utakmice svoje karijere.

Pričao je o velikom skandalu koji potresa Englesku i da su se cijelo vrijeme pripremali za Southampton, ali da su spremni na bilo kakvu odluku saveza i pričekati će m žalbeni postupak. Ali što se tiče njih, fokus je na subotu i Wembley koji god protivnik bude.

Ispričao je kako su on i njegov stožer navijali u Doncasteru za hrvatskog boksača Filipa Hrgovića.

Osvrnuo se na svoj početak u Hullu, odluku o transfer embargu dva dana po dolasku u klub, planu koji je propao odmah po dolasku u klub i kreiranje plana “B”.

Ivor Pandur je dobio poziv Zlatka Dalića za Svjetsko Prvenstvo, a Jakirović je presretan što će dva igrača Hulla biti na Svjetskom prvenstvu, te da je poziv Panduru zaslužen.

Komentirao je i kritike na račun Zlatka Dalića za koje je rekao da su presmiješne.

Osvrnuo se i na Sergeja Barbareza, te plasman BiH u Ameriku te rekao kako su u cijelom stožeru njegovi bivši suigrači, da je upoznat sa njihovim radom, da im pruža maksimalnu podršku te da je siguran da nece pokleknuti pod pričama da imaju “laganu skupinu”.

Jakirović je čestitao Dinamu na duploj kruni, rekao da je bio sjajan prijelaz prošlog ljeta koji nije bio nimalo lagan, te da su ovo sve zaslužili. Napomenuo je da u Dinamu mir traje do prve slijedeće utakmice, ali da to tako treba bit jer su ciljevi uvijek najviši.

Što se tiče Leona Jakirovića nije bio zadovoljan kako su se stvari razvijale s obzirom na ono što se dogovaralo prilikom potpisa ugovora. U Dinamu nisu bili za posudbe, a nakon što je u polusezoni imao nula minuta shvatili su da Leon mora ići. Imali su nekoliko jako dobrih ponuda, a odlučili su se za Inter zato što su bili najkonkretniji i imali najbolji plan za Leona.