Trener PSV-a: Nikad nisam vidio nekog tako nervoznog kao što je Perišić

Trener PSV-a govorio je o hrvatskom reprezentativcu, Ivanu Perišiću.

Večeras od 21 sat u prvom susretu šesnaestine finala Lige prvaka susreću se Juventus i PSV. Prvi put za PSV u Ligi prvaka nastupit će Ivan Perišić.

Podsjetimo, hrvatski reprezentativac nije imao pravo nastupa u ovom natjecanju jer je u PSV stigao tijekom prošlog rujna, a tada je već propao rok za prijavu igrača prvog dijela Uefinih natjecanja.

“Nikad nisam vidio nekog tako nervoznog kao što je Ivan bio tijekom dosadašnjih utakmica Lige prvaka. Dosad nije mogao igrati, ali jedva je čekao priključiti se u veljači. Nitko u našoj momčadi nema iskustva kao on, posebice kada govorimo o talijanskom nogometu. Drago mi je da nam može pomoći. To kako on živi ovu profesiju je vrijedno svakog divljenja”, rekao je trener PSV-a Peter Bosz na press konferenciji.

Perišić je za PSV upisao 19 nastupa u nizozemskom prvenstvu i Kupu te zabio četiri gola i upisao šest asistencija.