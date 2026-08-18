Trener Osijeka nagradio igrače nakon sjajnog ulaska u sezonu

Nakon pobjede protiv Lokomotive trener Osijeka Federico Bessone dao je igračima nekoliko slobodnih dana. Momčad se ponovno okuplja u srijedu, a dobra vijest za Osječane je da protiv Lokosa nije bilo novih ozljeda.
Kako piše Glas Slavonije, najveću pažnju privlači situacija oko Stanislava Šopova, koji se postupno vraća treninzima s ostatkom momčadi. Bugarski veznjak zasad sudjeluje u radu kao svojevrsni “džoker”, odnosno bez većih fizičkih opterećenja, a puni povratak očekuje se tijekom idućeg mjeseca.
Odvojeno trenira i ljetno pojačanje Vito Čaić, koji se ozlijedio ubrzo nakon dolaska u Osijek te je već gotovo mjesec dana izvan konkurencije.
Problemi i dalje prate Yannicka Tourea. Iako se povremeno priključuje momčadi, ponovno osjeti bolove pa trenutno trenira smanjenim intenzitetom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!