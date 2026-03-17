Trener Bodo/Glimta je uoči uzvrata u Lisabonu napravio nešto što nikad nije viđeno u Ligi prvaka

Bodo/Glimt je u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka pobijedio Sporting iz Lisabona s 3:0, a utorak je na redo došao uzvrat. Uoči te utakmice je Kjetil Knutsen napravio nešto što nikad nitko nije u povijesti.

Naime, norveški trener je šestu utakmicu zaredom na travnjak postao isti sastav. Na golu je postavio Nikitu Haikina, obrambenu četvorku su s desna na lijevi činili Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Jostein Gundersen i Fredrik Bjorkan, veznim redom ordnirali su Hakon Evjen, Patrick Berg i SondreFet dok je napadačka trojka bila sastavljena od Didrika Bromberga, Kaspera Hogha i Jensa Petera Haugea.

Tako je bajkoviti Bodo/Glimt, osim što su prvi put u povijesti izborili osminu finala Lige prvaka, na još jedan način ispisali povijest najkvalitetnijeg europskog natjecanja.

