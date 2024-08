Trener Barcelone o Olmu: ‘Razgovarao sam s njim, situacija je teška… Naravno da nije sretan’

Podijeli :

xRicardoxLarreinax via Guliver

Trener Barcelone Hansi Flick u utorak se obratio novinarima na konferenciji za medije povodom gostovanja kod Rayo Vallecana u utakmici trećeg kola Primere.

“Ne radim u prošlosti, radim u sadašnjosti. Dobro smo krenuli i moramo dalje”, bile su prve riječi 59-godišnjeg njemačkog stručnjaka predstavnicima medija.

Govorilo se o problemima s registracijom Danija Olma, koji je briljirao u pohodu na europski naslov Španjolske u Njemačkoj.

“Nadam se da mogu računati na njega. Nadam se da će to biti već sutra (utorak). Očekivao sam to prije zadnje utakmice, ali stvari su takve kakve jesu. Bilo bi fantastično, ali vidjet ćemo što će biti. To je nešto što ni igrač ni momčad ne mogu kontrolirati. Čak ni ja kao trener ne mogu ništa, znamo koliko je teško. Razgovarao sam s njim, teška je situacija i nadam se da će moći igrati sutra. Naravno da nije sretan, ali upoznat je s okolnostima. On je spreman za igru”, rekao je Flick.

Brazilac Vitor Roque otišao je na posudbu u Betis.

“Ne možemo reći da nismo računali na njega. To bi bila laž. Čudno, došao je u situaciju koja nije bila laka. Za njega je to dobra opcija, moći će igrati. Vidio sam dobre stvari u njemu, on je dobar čovjek. Držimo fige i nadamo se da će biti dobro”, pohvalio je Nijemac 19-godišnjeg napadača.

Flick je dodao kako ne razmišlja o eventualnim pojačanjima u Blaugrani.

“Fokusiran sam na igrače koje imam, sretan sam i zadovoljan s njima. Bude li promjena i pojačanja koja pridonose našoj kvaliteti, vidjet ćemo”, dodao je bivši trener Bayerna.

Flick smatra da je prerano govoriti o napadu na titulu.

“Važno je uvijek igrati na pobjedu, to će uvijek biti naš cilj. Dug je put pred nama, ali smo na dobrom početku. Sljedeći tjedan sve bi se moglo promijeniti, ali za sada smo zadovoljni početkom. Imamo povjerenja”, istaknuo je Flick.