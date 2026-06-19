Tragičar BiH uputio javnu ispriku: Evo što je poručio navijačima

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AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Mladi branič reprezentacije Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović (23) oglasio se nakon bolnog poraza od Švicarske (4:1) u drugom kolu grupne faze Svjetskog prvenstva.

Do kobne 80. minute stoper je igrao vrhunsku utakmicu i bio jedan od najboljih pojedinaca na terenu, držeći obranu Zmajeva u igri protiv znatno bolje rangiranog suparnika. Ipak, jedan neoprezan i oštar start u samoj završnici donio mu je izravno isključenje, nakon čega je reprezentacija BiH s deset igrača primila tri brza pogotka.

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Svjestan kako je trenutak nepažnje koštao momčad aktivnog rezultata od 1:0, Muharemović nije bježao od pogreške. Mladi se nogometaš odlučio izravno obratiti javnosti i navijačima koji su u ogromnom broju bodrili Zmajeve u Los Angelesu.

“Osjećam potrebu ispričati se svima, najprije suigračima i stručnom stožeru, pa onda i vama – navijačima, zbog crvenog kartona. Preuzimam punu odgovornost i žao mi je što sam otežao momčadi. Poraz boli, ali imamo još jednu utakmicu i još možemo ostvariti naše snove. Dat ćemo sve od sebe do kraja! Vjerujem u nas i tako će uvijek biti. Hvala na porukama i na podršci. Idemo zajedno dalje”, poručio je Muharemović.

Prema službenim propozicijama FIFA Svjetskog prvenstva, za izravni crveni karton nogometaš dobiva automatsku suspenziju od jedne utakmice. To znači da će mladi igrač morati propustiti susret posljednjeg kola u skupini protiv Katara, gdje je bosanskohercegovačkoj selekciji potrebna pobjeda za prolazak u iduću fazu.

Ukoliko reprezentacija Bosne i Hercegovine opravda ulogu favorita i prođe skupinu, Muharemović će ponovno biti na raspolaganju izborniku Sergeju Barbarezu za povijesnu osminu finala. Momčad sada mora zbiti redove i pokazati karakter kada je najpotrebnije.