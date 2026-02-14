Tottenham službeno potvrdio dolazak Tudora: ‘Razumijem odgovornost’

Podijeli :

Antonello Sammarco Image nella via Guliver

Tottenham je službeno potvrdio dolazak hrvatskog trenera.

Igor Tudor novi je glavni trener Tottenhama do kraja sezone, potvrdili su to Spursi.

Prioritet hrvatskog stručnjaka bit će zadržati Spurse u Premier ligi nakon što je Thomas Frank dobio otkaz, a klub se nalazi na 16. mjestu ljestvice, samo pet bodova iznad zone ispadanja.

“Njegov mandat je jasan – donijeti organizaciju, intenzitet i natjecateljski duh momčadi u odlučujućoj fazi sezone.“

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Tottenham Hotspur (@spursofficial)

Tudor je o svom dolasku rekao: “Čast mi je pridružiti se ovom klubu u važnom trenutku. Razumijem odgovornost koja mi je povjerena i moj fokus je jasan – donijeti veću konstantnost u našim nastupima i natjecati se s uvjerenjem u svakoj utakmici.

U ovoj momčadi postoji velika kvaliteta, a moj je posao organizirati je, unijeti energiju i brzo poboljšati rezultate.”

Sportski direktor Johan Lange dodao je: “Igor donosi jasnoću, intenzitet i iskustvo ulaska u zahtjevne situacije te ostvarivanja brzog učinka.”

Tottenham će biti njegov deseti klub u trenerskoj karijeri. Trenirao je i Hajduk, PAOK, Karabukspor, Galatasaray, Udinese, Veronu, Marseille i Lazio i Juventus. U svojih 13 trenerskih godina osvojio je jedan trofej, hrvatski Kup s Hajdukom 2013. godine.