Tottenham službeno potvrdio dolazak Tudora: ‘Razumijem odgovornost’

Tottenham je službeno potvrdio dolazak hrvatskog trenera.
Igor Tudor novi je glavni trener Tottenhama do kraja sezone, potvrdili su to Spursi.
Prioritet hrvatskog stručnjaka bit će zadržati Spurse u Premier ligi nakon što je Thomas Frank dobio otkaz, a klub se nalazi na 16. mjestu ljestvice, samo pet bodova iznad zone ispadanja.
“Njegov mandat je jasan – donijeti organizaciju, intenzitet i natjecateljski duh momčadi u odlučujućoj fazi sezone.“
Tudor je o svom dolasku rekao: “Čast mi je pridružiti se ovom klubu u važnom trenutku. Razumijem odgovornost koja mi je povjerena i moj fokus je jasan – donijeti veću konstantnost u našim nastupima i natjecati se s uvjerenjem u svakoj utakmici.
U ovoj momčadi postoji velika kvaliteta, a moj je posao organizirati je, unijeti energiju i brzo poboljšati rezultate.”
Sportski direktor Johan Lange dodao je: “Igor donosi jasnoću, intenzitet i iskustvo ulaska u zahtjevne situacije te ostvarivanja brzog učinka.”
Tottenham će biti njegov deseti klub u trenerskoj karijeri. Trenirao je i Hajduk, PAOK, Karabukspor, Galatasaray, Udinese, Veronu, Marseille i Lazio i Juventus. U svojih 13 trenerskih godina osvojio je jedan trofej, hrvatski Kup s Hajdukom 2013. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!