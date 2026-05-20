VIDEO / CSKA nakon drame penala do trofeja bugarskog Kupa

Nogometaši CSKA Sofije osvojili su bugarski Kup nakon što su u finalu poslije izvođenja jedanaesteraca svladali Lokomotiv Plovdiv.

Susret na Nacionalnom stadionu „Vasil Levski“ u Sofiji završio je nakon 90 minuta i produžetaka rezultatom 1:1, dok je CSKA u raspucavanju slavio s 4:3 i tako osigurao plasman u kvalifikacije za Europa ligu sljedeće sezone.

Finale je odigrano u odličnom ambijentu pred gotovo ispunjenim tribinama, unatoč jakoj kiši koja je padala tijekom cijele utakmice.

CSKA je poveo već u 11. minuti pogotkom Argentinca Leandra Godoya, koji je zabio glavom nakon ubačaja.

Lokomotiv je izjednačio odmah na početku drugog poluvremena, također nakon slične akcije, a strijelac je bio Brazilac Lucas Ryan.

CSKA je u šestoj minuti sudačke nadoknade postigao pogodak za pobjedu, no nakon dugotrajne VAR provjere gol je poništen zbog igranja rukom u začetku akcije.

Budući da ni nakon produžetaka nije bilo pobjednika, odluka je pala nakon jedanaesteraca, u kojima su uspješniji bili igrači CSKA.

