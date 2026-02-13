Talijanski insajder: Tudor je kandidat za preuzimanje Tottenhama

Podijeli :

(AP Photo/Alberto Saiz) via Guliver Image

Nakon poraza Tottenhama od Newcastlea (1:2) londonski klub je otpustio trenera Thomasa Franka. Kako Spursi imaju još devet dana do nove utakmice, mogu složiti listu mogućih kandidata za užarenu klupu.

Kako navodi talijanski novinar Matteo Moretto, jedan od kandidata je Igor Tudor. Hrvatski trener ove sezone je vodio Juventus sve do listopada 2025. godine.

Tudor je jedan od kandidata za preuzimanje užarene klupe Marseillea

Od tada je bez posla, a kao kandidat se spominjao i francuski Marseille. U tom slučaju nisu se spominjali prvi razgovori dok u ovom slučaju Moretto ističe kako su iz londonskog kluba kontaktirali Tudora.

Hrvatski trener još nije trenirao u Velikoj Britaniji, a od liga “petica” radio je u Italiji te Francuskoj (Marseille). Uz to, bio je na klupi Hajduka, PAOK-a, Galatasarayja i Karabukspora.