Tottenham izvukao bod protiv neugodnog Bodo/Glimta, Liverpool neočekivano izgubio od Galatasaraya

U drugom kolu Lige prvaka ponovno smo vidjeli brojne zanimljive susrete, a među interesantnijim su bili oni na samom sjeveru Europe te na samom istoku, odnosno na rubu Azije. Riječ je o dvoboju Bodo/Glimta i Tottenhama u Norveškoj te o susretu Galatasaraya i Liverpoola u Turskoj. U oba susreta postojao je jasan favorit na papiru, no u obje utakmice vidjeli smo iznenađujuće rezultate. Tottenham je remizirao 2:2 dok su Redsi upisali drugi uzastopni neuspjeh. Nakon poraza od Crystal Palacea, izgubili su i od Galatasaraya s 1:0.

U možda još ne toliko hladnoj Norveškoj Bodo/Glimt je mogao do vodstva doći još u prvom poluvremenu. Tada je izvođenju kaznenog udarca pristupi Kasper Hogh, ali kao i protiv Slavije Prag, nije bio precizan. Međutim, taj promašaj nije se obio o glavu prvacima Norveške. Naprotiv, oni su došli do vodstva u 53. minuti preko Jensa Haugea.

Njihova prednost trebala je kratko trajati jer je Rodrigo Bentancur dvije minute kasnije zabio za 1:1, ali je na koncu pogodak Urugvajca poništen zbog prekršaja. Ta VAR sreća pomogla je Bodo/Glimtu da u 66. još jednim pogotkom Haugea dođu do vodstva 2:0.

Ponovno su Spursi odgovorili dvije minute kasnije, a ovaj put je pogodak vrijedio. Strijelac za klub iz sjevernog Londona bio je Micky van de Ven. Tottenham je do kraja susreta uspio i izjednačiti. Kaos se dogodio u 89. minuti kada je nesretan bio obrambeni igrač Bodo/Glimta Jostein Maurstad Gundersen koji je prevario svog vratara Nikitu Haikina za 2:2 na semaforu.

Bio je to i konačan rezultat susreta. Bodo/Glimt tako ni u drugom pokušaju nisu došli do premijerne pobjede u Ligi prvaka, no u dva susreta nisu upisali poraz nego dva remija 2:2. Tottenham je nakon pobjede nad Villarrealom i ovim remijem sada na četiri boda.

U drugom okršaju premierligaša s ostatkom Europe sudjelovali su Galatasaray i Liverpool. Unatoč porazu u ligi protiv Crystal Palacea, Liverpool je bio favorit. No, to im nije pomoglo u prvom poluvremenu. U 14. minuti je Dominik Szoboszlai napravio kazneni udarac koji je u pogodak pretvorio Victor Osimhen.

Liverpool nikako nije uspijevao doći do izjednačenja, a tračak nade dobili su u 89. minuti kada je Clement Turpin pokazao na bijelu točku. Međutim, nakon VAR provjere promijenio je odluku te se Galatasaray privremeno izvukao. Trebalo je potom izdržati još osam minuta sučeve nadoknade. Turci su to uspjeli te su nanijeli Liverpoolu drugi uzastopni poraz, a isto tako su isprali i gorak okus poraza od Eintrachta. Sada obje momčadi imaju tri boda prije trećeg kola koje dolazi nakon reprezentativne pauze.