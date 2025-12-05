Topnici u problemima: Gostuju kod moćnog protivnika, a nedostaju im tri ključna igrača

Podijeli :

(Photo by Harry Langer/DeFodi Images) via Guliver Image

Arsenal je trenutačno na vrhu engleske Premier lige s pet bodova prednosti nad drugoplasiranim Manchester Cityjem. No, ulazi se u zauzeti dio sezone, a Topnici od početka sezone imaju velike probleme s ozljedama. Takva je situacija uoči ovog vikenda kada Arsenal gostuje kod Aston Ville koja igra u nevjerojatnoj formi.

Momčad Unaija Emeryja upisala je šest uzastopnih pobjeda, a četiri su stigle baš u Premier ligi. Sada na Villa parku dočekuju ranjeni Arsenal koji ne zna hoće li moći računati na tri važne vedete.

Naime, u utakmici s Bayernom Topnici su ostali bez Leandra Trossarda, Belgijanca koji je sudjelovao u 10 ovosezonskih pogodaka za Arsenal u svim natjecanjima. Par dana kasnije sjevernolondonski klub ostao je bez Williama Salibe koji je propustio oglede s Chelseajaem i Brentfordom. A upravo je protiv Bretnforda Arsenal zadobio nove probleme. U prvom dijelu ozlijedio se Cristhian Mosquera da bi krajem utakmice na travnjak sjeo, vjerojatno i najbolji igrač Topnika ove sezone, Declan Rice.

Dan prije susreta s Aston Villom i dalje nema jasne potvrde o tome koji igrač će moći nastupiti i ako će itko moći zaigrati.

“Vidjet ćemo. Imamo još jedan trening popodne. Svaki sat će biti jako važan kako bismo odlučili koji igrači će nam biti dostupni. Nakon treninga ćemo odlučiti tko putuje s nama”, rekao je Mikel Arteta o Declanu Riceu pa se dotaknuo Cristhiana Mosquere:

“Njegova situacija je malo kompliciranija, ali opet. Imamo jedan test danas s njim da vidimo kakav je napredak u odnosu na sredinu tjedna.”

Za kraj se dotaknuo Leandra Trossarda i Williama Salibe:

“Kod njih je pitanja dana”, zaključio je Arteta.