Tomić uoči Lokomotive: ‘Nadam se da ćemo pokazati što protiv Hajduka nismo’

Podijeli :

NK Istra 1961

Istra je u prvom kolu HNL-a izgubila 2:1 od Hajduka na Poljudu nakon što je utakmica bila odgođena zbog nevremena.

Unatoč pozitivnom dojmu, momčad Gorana Tomića se u Pulu vratila bez bodova, a u drugom ih kolu čeka Lokomotiva.

Susret su najavili trener Tomić i veznjak Antonio Maurić.

“Veselimo se prvoj domaćoj utakmici, a meni osobno je ovo povratak nakon puno godina. Očekujemo zahtjevnu utakmicu, kao i svaka u HNL-u. Početak je sezone, a u prvoj utakmici nije bilo moguće vidjeti najbolje izdanje Istre zbog objektivnih razloga, pogotovo u fazi napada. Nadam se da ćemo u ovoj utakmici, ali i u budućim, rasti i uskoro pružiti naš najbolji nogomet”, rekao je Tomić pa nastavio s osvrtom na protivnika:

“Lokomotiva je kombinacija mladih i iskusnih igrača pod dobrim mladim trenerom. Bit će teško, ali vjerujem da ćemo uz podršku naših navijača osvojiti tri boda. Ova ekipa je još u fazi slaganja, ali vidjeli smo u njihovoj prvoj utakmici da su opasni iz tranzicija i imaju čvrstu obranu. Morat ćemo preuzeti kontrolu nad utakmicom jer igramo doma. U odnosu na prošlu utakmicu, moramo poboljšati našu ofenzivu, biti hrabriji i preuzeti više rizika u igri.”

Nadovezao se i Maurić koji je prošle sezone zabio protiv Lokomotive u četvrtfinalu Kupa.