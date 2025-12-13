Toma Bašić zaradio prvi crveni karton nakon više od 10 godina

Podijeli :

Matteo Gribaudi via Guliver Image

Lazio je u 15. kolu talijanske Serie A gostovao kod Parme te su u 42. minuti zaradili crveni karton. Njega je dobio Mattia Zaccagni. Lazio je potom čuvao 0:0 s igračem manje sve do 78. minute kada je rimska momčad došla u veće probleme.

Bivši igrač Hajduka Toma Bašić tada je zaradio izravan crveni karton te je Lazio morao do kraja utakmice igrati s devetoricom. Bašiću je ovo bio prvi crveni karton još od sezone 2014./2015. kada je nastupao za Rudeš u tadašnjoj 2. HNL.

Bilo je to protiv Imotskog 2014. godine krajem listopada. To mu je ujedno bio i jedini crveni karton do ovoga protiv Parme.

Nije crveni karton Bašića omeo Lazio koji je četiri minute kasnije s devetoricom došao do vodstva. Strijelac je bio Tijjani Noslin u 82. minuti. Do kraja su izdržali s devetoricom te su skočili na osmo mjesto Serie A. Parma je na 17. mjestu s četiri boda prednosti nad zonom ispadanja.