Tko će osvojiti Afriku? Spektakularno finale pratite samo na Sport Klubu

AP Photo/Themba Hadebe via Guliver

Veliko finale Afričkog kupa nacija 2026. igra se u večeras u Rabatu, gdje će domaćin Maroko i branitelj titule Senegal odmjeriti snage u borbi za trofej Afrički kup nacija. Obje reprezentacije stigle su do finala nakon izuzetno zahtjevnih utakmica i pokazuju da su spremne za veliki dvoboj.

Maroko je kao domaćin dominirao turnirom i ušao u finale bez poraza, ističući se čvrstom obranom i organiziranom igrom. U četvrtfinalu su savladali Kamerun, a u polufinalu protiv Nigerije izborili plasman u finale nakon napete serije jedanaesteraca, jer 90 minuta susreta nije donio pobjednika. Iako su ih rivali nekoliko puta dovodili u iskušenje, Atlas lavovi su zadržali fokus i iskoristili prednost s bijele tačke da se domognu finala pred svojim navijačima.

Senegal je, s druge strane, pokazao stabilnost i borbenost kroz čitav turnir. U polufinalu su pobijedili Egipat minimalnim rezultatom zahvaljujući golu Sadia Manéa, koji je bio ključni igrač i u ranijim fazama takmičenja. Senegal želi da osvoji svoju drugu titulu na ovom takmičenju, nakon što su prvi put slavili 2021. godine i ponovno se vraćaju u borbu za kontinentalnu slavu.

Finale će biti odigrano na modernom Prince Moulay Abdellah stadionu u Rabatu pred oko 69.500 gledatelja i predstavlja krunu mjesec dana borbi 24 najbolje afričke reprezentacije. Obje reprezentacije su tijekom turnira pokazale kvalitetnu igru, ali i čvrstu obranu – Maroko je primio samo jedan gol, dok je Senegal dopustio tek dva, što obećava uzbudljiv i taktički duel.

Ovaj susret znači mnogo i za domaćine i za Senegalcima. Maroko teži svom prvom naslovu kontinentalnog prvaka nakon 1976. godine, dok bi Senegal, ukoliko slavi, dodatno potvrdio status jedne od najjačih nogometnih nacija Afrike u posljednjem desetljeću.

Finale AFCON-a 2026. garantira veliku tenziju, strast i atraktivnu igru, uz standardno snažnu podršku navijača, pa se očekuje spektakl koji će završiti jedan od najznačajnijih nogometnih turnira na afričkom kontinentu.

