Tko će do titule jesenskog prvaka? Ovo je raspored Dinama i Hajduka do kraja polusezone

Još su tri kola HNL-a ostala do kraja jesenskog dijela prvenstva.
Pobjedom u Gorici (2:0) Dinamo je preuzeo vodeće mjesto HNL-a s bodom više od Hajduka. U borbi za titulu vodi se mrtva trka.
Središnji događaj 16. kola i vjerojatno cijelog jesenskog dijela sezone je subotnji derbi između Dinama i Hajduka (6. prosinca, 15 sati), koji bi mogao značajno usmjeriti nastavak prvenstva.
Odgovor tko će biti jesenski prvak ćemo dobiti 21. prosinca, kad Rijeka i Gorica zatvore jesenski dio.
Raspored do kraja jesenskog dijela:
Dinamo:
16. kolo: Dinamo – Hajduk
17. kolo: Slaven Belupo – Dinamo
18. kolo: Dinamo – Lokomotiva
Hajduk:
16. kolo: Dinamo – Hajduk
17. kolo: Lokomotiva – Hajduk
18. kolo: Hajduk – Vukovar 1991
