Thomas Muller (36) još uvijek ne razmišlja o mirovini

Podijeli :

AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Nekadašnji njemački nogometni reprezentativac i dugogodišnji igrač Bayerna Thomas Muller službeno je potpisao ugovor s Vancouver Whitecapsima za nadolazeću sezonu 2026. Dva dana nakon poraza u finalu MLS kupa protiv Inter Miamija, kanadski klub objavio je da je iskoristio opciju produljenja Mullerova ugovora.

“U novoj sezoni bit će uglavnom isti igrači, ali ne i ista skupina, jer se ove sezone dogodilo toliko toga. Vjerujem da ćemo iduće sezone biti bolja momčad“, rekao je danski trener momčadi Jesper Sörensen.

POVEZANO Messijev Inter Miami osvojio MLS: Argentinac upisao dvije asistencije za prvi naslov u povijesti

“Ne počinjemo od nule, nego s dobre razine.”

O Mulleru, koji je u listopadu preko oceana premašio granicu od 300 golova u karijeri, Sörensen je rekao da još ima ogromnu motivaciju.

“I dalje osjeća da si mora nešto dokazati i svakoga dana želi otkriti kako se može poboljšati”, rekao je Danac o osvajaču Svjetskog prvenstva s Elfom 2014. godine.

“Želi znati svaki detalj, želi znati što mislimo i kako razmišljamo kako bi mogao pomagati suigračima na terenu.”

Nakon klupskog Svjetskog prvenstva tijekom ljeta, Muller se nakon 25 godina u Bayernu iz Münchena preselio u MLS. S Whitecapsima je osvojio kanadsko prvenstvo i izgubio u finalu MLS-a protiv Inter Miamija, kojeg je do pobjede vodio argentinski superstar Lionel Messi.