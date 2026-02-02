Tek je došao kao zamjena za Livakovića, a već se teže ozlijedio

Podijeli :

xS.xRosx via Guliver Image

Španjolskom nogometnom prvoligašu Gironi, koju je u petak napustio Dominik Livaković, teško se ozlijedio novopridošli vratar Marc-Andre ter Stegen, izvijestili su u ponedjeljak Radio Girona i SER Catalunya.

Ter Stegen, posuđen iz prvaka Barcelone, ozlijedio je stražnju ložu noge u subotu tijekom utakmice s Oviedom, a ozljeda je ozbiljnija nego se isprva mislilo.

Premda će 33-godišnji Nijemac proći dodatne liječničke preglede, prvi pokazatelji upućuju na stanku od najmanje dva mjeseca.

“Ova prognoza aktivirala je koordinaciju između medicinskih službi Girone i Barçe, svjesnih da bi scenarij mogao završiti raskidom ugovora o posudbi”, izvijestila je radijska postaja SER.

Glasnogovornik Girone nije odgovorio na upit do objave ove vijesti.

Ter Stegen se nedavno vratio na travnjak zbog prijašnje ozljede, uslijed koje je upisao samo jedan nastup za Barcelonu. Prije dva tjedna je došao u Gironu na posudbu do kraja sezone te je branio protiv Getafea i Ovieda.

Girona, dvanaestoplasirana momčad španjolskog prvenstva, izgubila je s 0:1 u sjevernom gradu Oviedu. Ter Stegen je proveo svih 90 minuta među vratnicama, a za ozljedu se saznalo tek nakon susreta.