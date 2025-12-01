Talijani o Hrvatu: ‘Sučić više nije genij’

Podijeli :

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

Hrvatski veznjak u Italiji je od ljeta ove godine.

Petar Sučić iz Dinama je otišao ovog ljeta u Inter Milan. Za talijanskog velikana dosad je odigrao 21 utakmicu, postigao jedan gol i upisao tri asistencije.

POVEZANO Inter slavio na gostovanju u Pisi: Sučić zamijenjen na poluvremenu

Dosad je Sučić devet puta je bio starter, a utakmica kod Pise u 13. kolu Serie A bila mu je peta uzastopna prvenstvena u kojoj je igrao u prvoj postavi. No, trener Cristian Chivu zamijenio je Sučića već na poluvremenu pri rezultatu 0:0. Nakon što je Inter pobijedio 2:0, Chivu je pohvalio zamjenu Piotra Zielinskog, dok Sučića nije ni spomenuo.

Ali, spomenuli su ga tamošnji mediji, točnije Gazzetta dello Sport koja je poručila: “Sučić više nije genij.”

Uz taj komentar, Gazzetta mu je dala ocjenu 5.5.