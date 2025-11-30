Inter slavio na gostovanju u Pisi: Sučić zamijenjen na poluvremenu

Podijeli :

xJustPictures.ch JarixPestelaccix jp-en-JaPe-JP4_JAR_Inter_Praha_30Sept2025_0345 via Guliver Image

U susretu 13. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je na gostovanju pobijedio Pisu sa 2-0.

Oba gola u pobjedi Intera zabio je Lautaro Martinez (69, 83).

Za goste je prvo poluvrijeme odigrao Petar Sučić, dok Ante Vuković nije nastupio za Pisu.

Inter je ovom pobjedom skočio na treće mjesto sa 27 bodova koliko ima i Roma na drugom mjestu uz utakmicu manje. Vodi Milan sa 28 bodova.

Pisa je na 18. mjestu sa 10 bodova. Zadnje dvije pozicije drže Fiorentina i Verona sa po šest bodova.