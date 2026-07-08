Švicarci su nadmašili očekivanja: ‘Pokazali smo što može jedna mala nacija’

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Nakon posljednjeg susreta osmine finala na Svjetskom prvenstvu, u kojem su nogometaši Švicarske s 4-3 pobijedili Kolumbiju boljim izvođenjem jedanaesteraca i osigurali prolaz među osam najboljih, izbornici i igrači iznijeli su svoja viđenja dramatičnog dvoboja u Vancouveru.

Švicarski izbornik Murat Yakin istaknuo je kako je utakmica protekla u potpunosti prema unaprijed pripremljenom taktičkom planu.

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“Sve je završilo točno kako smo željeli. Na početku nam je trebalo iskustvo na terenu i imali smo ga. Trebao nam je i pravi mentalitet. Potom smo u drugom poluvremenu napravili zamjene s kojima smo dobili još veću kontrolu utakmice. Nakon toga smo uspjeli uvesti i igrače koje smo željeli kod izvođenja jedanaesteraca. Imali smo takav plan i ispoštovali smo ga. Imali smo i, naravno, malo sreće, ali i to je dio nogometa”.

Kapetan švicarske reprezentacije Granit Xhaka izrazio je golemi ponos zbog postignutog rezultata, koji je nadmašio očekivanja gotovo svih, naglasivši posebnu sinergiju između iskusnih i mlađih igrača u momčadi.

“Ova švicarska generacija ima nešto posebno. Dugo smo čekali na ovakvu grupu igrača. Nas iskusnije guraju mlađi. Na njih pokušavamo prenijeti iskustvo. Svi moramo biti ponosni na ovaj rezultat. Dokazali smo i da mala nacija može napraviti veliki rezultat na svjetskoj razini”.

U taboru poraženih Kolumbijaca vladalo je razočaranje jer su vjerovali da ova generacija ima kvalitetu za puno veći domet od same osmine finala. Kolumbijski reprezentativac Luis Suarez zahvalio je svima na podršci.

“Bili smo spremni za veće stvari od ispadanja u osmini finala. Ova je reprezentacija sposobna za bolje rezultate. Nadam se da će se naše igre gledati s pozitivne strane. Hvala svim našim navijačima koji su nas divno pratili i bodrili kroz cijelo prvenstvo. Hvala i našim navijačima u domovini”.