Turci: Dinamo je poslao ponudu za Livakovića, odgovor predsjednika Fenerbahčea bio je brutalan

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Paralelno s pripremama za uzvratnu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Thuna, na Maksimiru se intenzivno radi na dovođenju novog vratara.

Jedna od najvećih želja Dinama i dalje je hrvatski reprezentativni čuvar mreže Dominik Livaković, čiji je odlazak iz Fenerbahčea sve izgledniji.

Dok Dinamo čeka Livakovića, razmišljaju i o drugim opcijama: Vratit će bivšeg igrača? Napokon se oglasio Fenerbahče: Evo što kažu o Livakoviću u Dinamu Livaković odbio Olympiacos, prioritet je Dinamo!

Livaković više nije u planovima turskog velikana za novu sezonu te ga je klub svrstao u skupinu stranih igrača starijih od 24 godine na koje ne računa i želi ih prodati u ljetnom prijelaznom roku. Ipak, čelnici turskog kluba ne namjeravaju ga pustiti bez odgovarajuće odštete.

Prema informacijama koje donosi turski novinar Sercan Hamzaoğlu, Dinamo je na adresu Fenera već poslao službenu ponudu u iznosu od tri milijuna eura, no ona je glatko odbijena.

Navodi se kako je predsjednik Fenerbahčea, Aziz Yıldırım, na ponuđeni iznos reagirao vrlo oštro upitavši:

“Zašto bismo ga prodali za tako nisku cijenu?”

Turski mediji pišu kako Fenerbahče za usluge svog vratara potražuje između četiri i pet milijuna eura. Takav stav jasno sugerira da će Dinamo, ukoliko želi vratiti svog bivšeg kapetana na Maksimir, morati znatno podebljati ponudu. Zasad ostaje nepoznato koliko je hrvatski prvak spreman izdvojiti za realizaciju njegovog povratka.