Superračunalo predvidjelo osvajača Lige prvaka, evo kome daje najviše šanse

Superračunalo ponovno u 'akciji'.

Uoči početka osmine finala Lige prvaka Optino superračunalo izračunalo je šanse svih klubova za osvajanje najelitnijeg europskog natjecanja.

Prema tim projekcijama Arsenal je glavni favorit za osvajanje Lige prvaka s čak 26,7 posto šansi za naslov.

Iza Arsenala slijedi Bayern München, kojem superračunalo daje 16,4 posto šansi za osvajanje Lige prvaka.

Treći favorit je Liverpool s 11,4 posto, dok je odmah iza njega Manchester City s 11,1 posto šansi.

Prema projekcijama, lista glavnih kandidata izgleda ovako:

Arsenal – 26,7 %

Bayern München – 16,4 %

Liverpool – 11,4 %

Manchester City – 11,1 %

Barcelona – 7,7 %

Chelsea – 6,8 %

PSG – 4,6 %

Real Madrid – 2,8 %