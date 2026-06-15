Stoper najveće senzacije SP-a u reprezentaciju je pozvan preko LinkedIN-a

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Zelenortski Otoci su u prvom kolu Svjetskog prvenstva, u svom debiju na Mundijalu, šokirali Španjolsku, drugu reprezentaciju svijeta po FIFA-inom rankingu. Afrički debitant protiv jake Furije nije primio gol, a osim 40-godišnjeg Vozinhe, veliku ulogu imao je i Roberto Lopes "Pico" koji je u reprezentaciju stigao na nesvakidašnji način.

Naime, stoper irskog Shamrock Roversa, najboljeg tamošnjeg kluba, u reprezentaciju je došao preko društvene mreže. Od tadašnjeg napadača Benfice Aguasa dobio je poruku na LinkedIN-u te je nakon toga stigao u reprezentaciju za koju je odigrao 46 utakmica.

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“Mislio sam da je spam poruka i nisam se zamarao time. Devet mjeseci nisam odgovorio na poruku i bilo mi je krivo. Ubacio sam tekst u Google prevoditelj i vidio sam da me žele dovesti u reprezentaciju. Bio sam oduševljen i odgovorio sam im da želim biti član ekipe.”

Roberto Lopes je u debiju na Svjetskom prvenstvu odigrao odličnu utakmicu te je imao 16 obrambenih akcija. Dva puta je presijekao loptu, 11 puta je otklonio opasno, imao je tri blokirana udarca te je bio stopostotan (2/2) u zračnim duelima.