Stoper Hajduka uoči Pafosa: ‘Doživjeli smo veliki udarac’

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Branislav Racko 080A5191 via Guliver

Nakon što je u prvoj utakmici na Poljudu ostvario opipljivu prednost od 2:0, Hajduk u četvrtak od 19 sati na Cipru brani prednost protiv Pafosa za prolazak u 3. pretkolo Europa lige. Pred medije je uoči puta izašao stoper Bijelih Alec van Hoorenbeeck, koji je ponudio svoj pogled na nadolazeći dvoboj.

Belgijski obrambeni igrač očekuje vrlo zahtjevno gostovanje i agresivnog protivnika koji nema što izgubiti.

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“Bit će energična i teška utakmica. Vidjeli smo i da je dvomeč sa Žilinom bio zanimljiv, prva utakmica drukčija od druge. Pafos će napadati i ići zabiti golove, a mi se moramo držati svog plana”, rekao je van Hoorenbeeck.

Posebno se osvrnuo na tešku ozljedu suigrača Roka Brajkovića, istaknuvši kako je taj događaj dodatno ujedinio momčad i dao im motiv više za prolazak dalje:

“Doživjeli smo veliki udarac, pogotovo Roko, kojemu je jako teško. Sutra ćemo igrati za njega, nadam se da će se vratiti jači. Napravit ćemo sve da sutra pobijedimo i kvalificiramo se u Europu, to i Roko želi. Igrat ćemo za njega.”

Van Hoorenbeeck, koji se u ranijoj fazi kvalifikacija protiv Žiline upisao i u strijelce, izrazio je zadovoljstvo svojom dosadašnjom formom te istaknuo kako mu sustav trenera Gonzala Garcije uvelike olakšava posao:

“Da, prilagodba ide dobro, momčadi ide dobro. Trener ima jasne principe i olakšano je novim igračima, znamo što treba raditi.”