Anthonyja Kalika izviždali na Maksimiru

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Navijači Dinama izviždali su Anthonyja Kalika na Maksimiru.

Nekadašnji igrač Hajduka ušao je u igru za litavski Kauno Žalgiris u 65. minuti umjesto Renana Oliveire. Dinamo je u tim trenucima vodio s 3:0. Kalik je jučer stigao u Kauno Žalgiris, a danas je već debitirao.

Australac je napustio Hajduk nakon što je ispao iz planova trenera Gonzala Garcije.

Za Hajduk je sveukupno skupio 129 nastupa u kojima je zabio osam golova i podijelio sedam asistencija-