Što se događa s transferom Mlačića u Inter? Romano: Posao bi mogao propasti

Mladi branič Hajduka Branimir Mlačić na korak je do Intera, ali brojne stvari još nisu riješene.

Cijeli posao je sada ipak upitan, javlja to Fabrizio Romano, talijanski novinar i najveći stručnjak za transfere nogometaša.

Talentirani stoper Hajduka potpisao je ugovor s agencijom Lian Sport Group, koja vodi brigu o razvoju karijere brojnih igrača među kojima su Miloš Kerkez, Federico Chiesa, Josip Šutalo i Andre Onana, a odnedavno i o trojici igrača Hajduka. Od ljeta do danas toj su agenciji pristupili Ante Rebić, Adrion Pajaziti i sada Mlačić.

Romano ističe kako agencija počinje voditi brigu o Mlačiću odmah i da je on bio korak od Intera. Ranije se pisalo da su se klubovi dogovorili da će Mlačić potpisati za milanskog velikana, a zatim ostatak sezone provesti u Hajduku kao Interov igrač na posudbi.

Čeka se njegov pristanak, međutim on to još nije učinio. Inter inzistira da to učini što je prije moguće. U protivnom će posao propasti.